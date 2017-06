Puerto Ricanen kiezen voor statuut van Amerikaanse staat

De 3,4 miljoen Puerto Ricanen zijn officieel Amerikaanse burgers. Ze kunnen vrij de Verenigde Staten binnenkomen en er dienen in het leger. Ze mogen echter niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen en hun afvaardiging in het Congres in Washington heeft geen stemrecht.

Het was al de vijfde volksraadpleging over het onderwerp. De opkomst was deze keer erg laag, met amper 23 procent van de 2,3 miljoen geregistreerde kiezers. De oppositie had opgeroepen tot een boycot, wat dus uitdraaide op een klinkende zege voor de voorstanders. In de vorige vier referenda had het status quo het gehaald.

Of dat veel zal uithalen is maar de vraag. Sowieso heeft het Amerikaanse congres het laatste woord, en daar bestaat weinig enthousiasme over Puerto Rico als 51ste staat van Amerika. Critici vinden dat de VS nochtans moreel wel verplicht zijn om de voormalige Spaanse kolonie het statuut van staat te geven. Ze vinden het huidige systeem een restant van het kolonialisme.

De lamentabele financiële toestand van het Caraïbische eiland helpt niet. Het eiland heeft tientallen miljarden schulden en gaat momenteel door een soort faillissementsprocedure. De regering van Puerto Rico wil niet weten van zware besparingen. Mocht Puerto Rico een Amerikaanse staat zijn, zou het de verantwoordelijkheid voor zijn schuldenberg minstens deels kunnen afwimpelen op Washington.