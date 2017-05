PS zet geen kandidaat in tegen Valls

Manuel Valls stapte vorig jaar op als premier van de socialistische president François Hollande om zelf een gooi te doen naar het hoogste ambt. Maar die poging strandde reeds in de linkse voorverkiezingen.

Na de overwinning van Emmanuel Macron dong Valls naar een plaats op diens lijst En Marche!, maar daar was hij niet welkom.

Daarbovenop is Valls scherp uitgevallen naar de oude en de nieuwe president.

Ondanks alles heeft de PS beslist in het kiesdistrict Evry geen kandidaat tegen Valls te posteren.

Voor de vroegere premier is dat een tweede meevaller want eerder had de beweging van Macron beslist ook niemand in zijn kiesdistrict naar de gunst van de kiezer te laten dingen.