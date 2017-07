Protestverbod in Venezuela, VS roepen families van diplomaten terug

Door de oplopende spanning - er vielen al meer dan honderd doden - heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de families van de diplomaten in het land naar de Verenigde Staten teruggeroepen.

Sinds woensdag houdt de oppositie een 48 urenstaking tegen president Nicolas Maduro. Die wil middels een referendum de zegen krijgen van het volk om een grondwetsvergadering bijeen te roepen die tot een grondwetswijziging kan overgaan.

De oppositie ziet hier echter een manier in van de president om zijn greep op het door een economische crisis geteisterde land nog te vergroten. Daarom komen de Venezolanen al maanden op straat om het aftreden van Hugo Chavez' opvolger te eisen. Bij die protesten kwamen al meer dan 100 mensen om het leven.

Om het protest in de kiem te smoren heeft de regering nu beslist om betogingen en stakingen niet langer toe te staan, en dit zeker tot dinsdag. 'Nationale bijeenkomsten en betogingen, concentraties van mensen en andere gelijkaardige daden die het normale verloop van het verkiezingsproces verstoren, zijn in heel het land verboden', zei de minister van Binnenlandse Zaken tijdens een televisietoespraak.

De oppositie heeft al laten weten zich niets aan te trekken van die nieuwe maatregelen en vrijdag gewoon verder te protesteren, weet BBC.

In de Verenigde Staten hebben ze hoe langer hoe minder een goed oog in de ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse land. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist om de familieleden van de diplomaten in het land terug naar de VS te halen. De bewegingsruimte van de diplomaten en hun families was trouwens al serieus ingeperkt in de hoofdstad Caracas.