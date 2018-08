Protestmars tegen Wilders' cartoonwedstrijd in Pakistan groeit aan

De krant Dawn sprak donderdag van duizenden mensen, terwijl de lopende demonstranten worden gevolgd door een groeiend aantal voertuigen inclusief circa honderd bussen.

De optocht van Lahore, de tweede stad van Pakistan, naar de hoofdstad Islamabad is de stad Jhelum gepasseerd en arriveert naar verwachting vrijdagochtend in de hoofdstad.

Langs het restant van de route staan groepjes mensen die zich willen aansluiten. De optocht werd donderdag wel even tegengehouden vlak bij de stad Jhelum, maar volgens Pakistaanse media was dat maar kort. De protestmars is donderdagmiddag bij Dina, circa 90 kilometer en zuidoosten van Islamabad.

Diplomatieke rel

De protestactie is een initiatief van de jonge extremistische soennitische partij TLP (Tehreek-i-Labbaik Pakistan). Die eist dat de spotprentenwedstrijd die Wilders met de profeet Mohammed als onderwerp wil houden, niet doorgaat. Geeft Nederland geen gehoor aan de oproep, dan moet Pakistan de betrekkingen verbreken en er bij andere islamitische landen op aandringen dat ook te doen, zo wordt nog geëist.

De leider van de TLP en van het protest, Khadim Hussain Rizvi, wil volgens een woordvoerder niets over het actieplan in de hoofdstad prijsgeven voor die stad is bereikt.

De protestacties van de TLP zijn berucht, onder meer door een blokkade van verkeer in Islamabad in november 2017 die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig zou geweest zijn ten opzichte van de profeet.

Woedend

Wilders wil in november een Mohammed-cartoonwedstrijd organiseren in de Tweede Kamer, zo melden Nederlandse media. Dat leidt al dagen tot fel protest in Pakistan. In dat land gingen ook in 2008 duizenden boze moslims de straat op toen Wilders zijn anti-islamfilm Fitna uitbracht.

Dinsdag werd in Den Haag nog een 26-jarige Pakistaan aangehouden, omdat hij in een video op Facebook had gezegd Wilders te gaan vermoorden.

Mislukte aanslag

In mei 2015 openden twee schutters het vuur op een anti-islamconferentie met een Mohammad-cartoonwedstrijd, waar Wilders net was komen spreken. Bij de mislukte aanslag kwamen enkel de twee schutters om het leven.