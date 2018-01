Protesten in Tunesië breiden uit: poging tot brandstichting in synagoge

In de nacht van dinsdag op woensdag werden molotovcocktails naar de bekende Ghriba-synagoge op Djerba gegooid. Dat meldt een lokale bron.

Economische protesten in het Noord-Afrikaanse land breidden de afgelopen dagen uit. "Er was een mislukte poging om de synagoge plat te branden met molotovcocktails, maar goddank raakte niemand gewond", schreef Elie Trabelsi, zoon van de voorzitter van de synagoge, woensdag op Facebook. "Dit heeft natuurlijk te maken met de vreedzame protesten tegen de begroting", voegde Trabelsi daar sarcastisch aan toe.

Begin deze week braken op verschillende plaatsen in het land betogingen uit tegen de regering, in protest tegen de prijsstijgingen van sommige goederen en een reeks nieuwe belastingen. Ten westen van hoofdstad Tunis kwam een betoger maandag om. Dinsdag was kalm overdag, maar in de nacht van dinsdag op woensdag flakkerde de onrust weer op. In sommige steden werd er geplunderd en braken gevechten uit tussen politie en betogers.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er meer dan 200 mensen opgepakt werden, en dat tientallen mensen gewond raakten bij schermutselingen. De Tunesische media berichten dat het leger is ontplooid om staatsinstellingen te beveiligen.

Tunesië wordt algemeen beschouwd als het enige succes van de Arabische Lente van 2011 - het was ook het land waar de Arabische Lente van start ging. Maar door de onrust na de revolutie en een reeks aanvallen door opstandelingen vertraagt de economie. Volgens de regering zijn de prijsstijgingen en belastingen nodig om de economie te doen heropleven en het begrotingstekort terug te dringen. Bij een zelfmoordaanslag op de synagoge in 2002 kwamen 21 mensen om, onder wie 14 Duitse toeristen.