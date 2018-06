Protestbeweging in Marokko: 'De Rifopstand is nog niet dood'

Tussen de steekvlammen van de internationale politiek blijven veenbranden vaak onopgemerkt. In de Rif, een door Berbers bewoonde regio in het noorden van Marokko, smeult zo'n vuur. Op 28 oktober 2016 laaide het weer op nadat in de provinciehoofdstad Al Hoceima een jonge vishandelaar in een vuilniswagen werd verpletterd tijdens een dispuut met de politie. De Hirak-beweging was geboren, een volksopstand die teert op historische frustraties van de Riffijnen die zich al decennialang politiek, economisch en cultureel gediscrimineerd voelen. Nasser Zefzafi, een gsm-hersteller uit Al Hoceima, werd het gezicht van het geweldloze massaprotest, dat veel weerklank kreeg in de Europese diaspora. Vooral België, Nederland, Spanje en Duitsland tellen grote gemeenschappen uit de verarmde regio, die de voorbije zestig jaar een derde van zijn bevolking zag emigreren.

