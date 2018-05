Protest tegen Syrisch voorzitterschap VN-conferentie over ontwapening

'Maandag 28 mei zal een van de donkerste dagen blijven uit de geschiedenis van de conferentie over ontwapening, met Syrië dat start met zijn vier weken durende voorzitterschap', tweette Robert Wood, de permanente voorzitter van de Verenigde Staten in het orgaan.

Het voorzitterschap van de conferentie is roterend, in alfabetische volgorde. Maandag nam Syrië de scepter over van Zwitserland, hoewel de plenaire zitting van het orgaan pas dinsdag plaatsvindt. Het land blijft aan als voorzitter tot 24 juni, waarna Tunesië en Turkije het overnemen.

Ook de Britse CD-ambassadeur Matthew Rowland sprak zich in een verklaring uit tegen het Syrische voorzitterschap. 'Er is echter een consensus onder alle leden van de CD, inclusief Syrië, nodig opdat Syrië dit voorzitterschap niet opneemt, dus we kunnen het niet voorkomen', zei Rowland, die ook zei ervoor te willen zorgen dat het werk van de conferentie hierdoor niet wordt verstoord.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres verklaarde niet bevoegd te zijn om iets aan het Syrische voorzitterschap te veranderen, en zei te hopen dat het geen negatieve invloed zou hebben op de werking van het orgaan. Om hun protest kracht bij te zetten zijn westerse diplomaten naar verluidt van plan om enkel laaggeplaatste diplomaten naar de vergaderingen te sturen.

Tot de in 1979 opgerichte conferentie behoren 65 landen. In de jaren negentig ontwikkelde het orgaan het Verdrag chemische wapens, dat een wereldwijd verbod instelde op het gebruik en het in voorraad hebben van chemische wapens. Vanwege de internationale spanningen met weinig bereidheid tot ontwapeningsverdragen heeft het forum veel aan belang ingeboet.