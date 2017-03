Protest in Moskou: 'We staan hier om te laten weten dat we de corruptie zien'

Duizenden mensen kwamen zondagmiddag samen in Moskou om te protesteren tegen de regering. 'We staan hier niet omdat we verandering verwachten, maar om te laten zien dat we de corruptie allemaal zien, dat we het allemaal weten en dat we onze mond niet zullen houden.'