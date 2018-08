Prostituees op Amsterdamse Wallen kampen met flinke schulden

Lang niet alle prostituees op de Wallen verdienen bakken met geld, zoals het beeld is van de beroemde rosse buurt in Amsterdam. Vrouwen kampen met schulden, die kunnen oplopen van tien- tot zelfs dertigduizend euro. Een raam huren is duur, waardoor sommigen aan een klant netto slechts vijftien euro overhouden, meldt Trouw.