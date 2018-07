Progressieve pan-Europese partij Volt komt ook op in België

Volt Europa is opgericht in maart 2017, op de dag waarop brexit werd afgekondigd, en heeft als doel de eerste echte pan-Europese burgerbeweging te zijn. Volt wil een alternatief bieden aan de traditionele en de nationalistische partijen.

'Links noch rechts', baseert de beweging zich naar eigen zeggen voor haar programma op 'universele, Europese waarden, een uitwisseling van best practices tussen landen, en innovatieve, Europese oplossingen voor Europese problemen.'

De oprichting van een partij in België is de achtste voor Volt Europa, na Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Bulgarije, Denemarken, en Zweden. De beweging heeft als doelstelling 25 zetels in ten minste zeven landen te behalen in het Europees parlement om een Europese fractie op te richten. Sinds maart 2017 heeft de beweging zich naar eigen zeggen uitgebreid tot 5.000 actieve leden in haar Europese afdelingen, ze telt inmiddels 30.000 aanhangers.