Procureur van Manhattan zegt ontslagen te zijn

"Ik heb geen ontslag genomen. Ik ben ogenblikken geleden ontslagen", schreef Bharara op Twitter. "Procureur zijn van het zuidelijke district van de staat New York zal altijd de grootste eer in mijn beroepsleven zijn", voegde hij eraan toe.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.