Proactieve Trump bereidt herverkiezing 2020 al voor

De Amerikaanse president Donald Trump heeft digitale-informatiestrateeg Brad Parscale benoemd tot campagneleider voor de herverkiezing van Trump in 2020. De 42-jarige Parscale werkte vroeger voor de Trump Organisation en kwam in 2016 het team van de toenmalige presidentskandidaat versterken. Hij geniet het volle vertrouwen van de familie Trump. De volgende presidentsverkiezing in de VS vindt plaats over twee jaar en acht maanden, op 3 november 2020.

Al heel vroeg na zijn verkiezing liet de nu 71-jarige Trump er weinig twijfel over bestaan dat hij in 2020 zichzelf wil opvolgen. Voor het zover komt, moeten Trump en zijn Republikeinen in november dit jaar eerst nog Congresverkiezingen weten te overleven. Traditioneel verliest de partij van de zittende president daar zetels. De Republikeinen hopen desondanks hun meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat te behouden.