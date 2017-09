Pro-Trumpbetoging wordt overschaduwd door Juggalo's

In de aanloop naar de pro-Trumpbetoging had de politie alle omliggende straten geblokkeerd met vrachtwagens en werd het grasveld aan het Washingtonmonument afgezet met hekken. De bijeenkomst had volgens de organisatoren als doel om een boodschap van eenheid te verspreiden en te laten zien dat aanhangers van Trump ook diversiteit steunen. Zo waren er naast de traditionele figuren die het woord nemen, ook sprekers van 'Latinos for Trump' en 'Gays for Trump'. Tijdens de betoging waren er enkele kleine incidenten. Even was de sfeer gespannen toen tegenbetogers van 'Black Lives Matter' met spandoeken kwamen opdagen. De organisatoren van de Trump-rally gaven hen 'twee minuten tijd van ons platform om jullie boodschap te verspreiden'. Daarna werd de groep door de politie weggestuurd van de bijeenkomst.

Maar qua opkomst was het een sof.

'Muziek is geen misdrijf'

Dan hadden de Juggalo's, die een protestactie hielden, meer volk op de been gebracht, zo'n 1.500 mensen.

Juggalo's zijn fans van het rap en hiphopduo Insane Clown Posse, die hun gezichten als clowns beschilderen en van wie het logo een figuur met een bijl is. De fans worden door de FBI sinds 2011 als een criminele bende bestempeld, en dat, zeggen ze, maakt velen van hen werkonbekwaam of zo goed als. Werkgevers zien ertegen op een lid van een bende aan te werven.

Ze zijn gewoon een beetje bizar en langdurig trouw aan de groep, maar daar is niets mis mee en er is geen crimineel gedrag mee gemoeid dat doorgaans met bendevorming wordt geassocieerd. Mensenrechtenorganisatie ACLU ondersteunt hun actie. Een van de spandoeken gaf deze leuze te lezen: 'Muziek is geen misdrijf'.

Insane Clown Posse werd in 1989 in Detroit opgericht. Velen van de manifestanten waren fans van het eerste uur.