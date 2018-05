Pro-brexit lobbygroep onder leiding van Nigel Farage krijgt boete van bijna 80.000 euro

Leave.EU, dat geleid werd door de voormalige leider van de UK Indpendance partij Nigel Farage, was een van twee grootste bewegingen die campagne voerde voor de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU). De Britse waakhond geeft de beweging nu een zware boete na een onderzoek naar de financiering en uitgaven voor het referendum.

Volgens de commissie heeft Leave.EU minstens 77.380 pond uitgaven niet aangegeven, wat betekent dat ze haar uitgavenlimieten heeft overschreden met 10 procent. 'Maar dat kan ook nog aanzienlijk hoger zijn geweest', luidt het. De beweging heeft bovendien wat ze verkreeg uit drie leningen niet correct aangegeven. Leave.EU heeft ook geen ontvangstbewijs voor 97 betalingen, goed voor 80.224 pond.

Directeur politieke financiën van de commissie Bob Posner noemde het 'teleurstellend' dat de organisatie, een van de belangrijkste spelers tijdens het referendum, 'er niet in geslaagd is het spel volgens de regels te spelen'. 'Dit zijn ernstige overtredingen.'

De commissie vond echter geen bewijzen dat Leave.EU voor zijn campagne donaties of betaalde diensten heeft ontvangen van Cambridge Analytica, zo schrijft The Guardian. Cambridge Analytica is het bedrijf dat de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers heeft misbruikt. Het onderzoek wees uit dat de relatie tussen beide niet verder ging dan verkennende contacten. Cambridge Analytica zou dus de brexit niet hebben beïnvloed via Leave.EU.