Prins Harry en Meghan Markle geven mekaar het ja-woord

Prins Harry en Meghan Markle hebben mekaar zaterdagmiddag het ja-woord gegeven in St. George's Chapel van Windsor Castle. Daarmee is het 'huwelijk van het jaar' bezegeld.

Daarna nam Jane Fellowes het woord tijdens de plechtigheid. Zij is een van de zussen van de in 1997 gestorven prinses Diana, de moeder van prins Harry. Zij las een tekst voor. Vervolgens begon de Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry aan een bevlogen speech over de liefde. Het huwelijk vindt plaats in de St. George's Chapel in Windsor Castle, het 948 jaar oude kasteel waar de Britse koninklijke familie regelmatig verblijft. De plechtigheid is te volgen op televisie en via het YouTube-kanaal van het Britse koningshuis. Ze is gestart om 12 uur Britse tijd, 13 uur Belgische tijd, en wordt geleid door de deken van Windsor, David Conner.

Prins William is Harry's getuige, zijn kinderen George (4) en Charlotte (3) zijn bij de bruidsjonkers en bruidsmeisjes. Meghan doet het zonder getuige, en zal door prins Harry's vader prins Charles naar het altaar gebracht worden. Aanvankelijk zou Meghans vader Thomas Markle dat doen, maar op donderdag liet Meghan in een verklaring weten dat hij niet aanwezig zou zijn op haar huwelijk. Ze zei te hopen dat haar vader de ruimte krijgt om zich op zijn gezondheid te focussen. Verschillende media meldden dat hij woensdag een hartaanval zou hebben gehad. Daarvoor twijfelde hij naar verluidt ook al om te komen, omdat hij zijn dochter en de koninklijke familie niet in verlegenheid wil brengen. Vorige week was immers er ophef ontstaan omdat hij zich tegen betaling zou hebben laten fotograferen door paparazzi terwijl hij een kostuum voor de bruiloft paste.

Na de viering zal het pasgetrouwde koppel om 13 uur (14 uur Belgische tijd) het paleis uitgereden worden in een paardenkoets, om zo'n 25 minuten de menigte te groeten. Ze keren daarna terug naar het kasteel voor hun wedding breakfast, dat georganiseerd wordt door de Queen. Wat later volgt de avondreceptie, aangeboden door prins Charles, de vader van Harry, in Frogmore House. Op de huwelijksplechtigheid en namiddagdiner zijn 600 gasten uitgenodigd, op de avondreceptie 200.

Bekende gasten

Het geheel zal minder formeel zijn dan de trouw van prins William en prinses Kate in 2011. Wie de gasten precies zijn is niet geweten. Zeker is wel dat er geen politici of wereldleiders uitgenodigd werden. Beroemdheden als Elton John, Ed Sheeran, David en Victoria Beckham zouden wel mogen komen, al werd dat niet officieel bevestigd. Daarnaast hebben Harry en Meghan 2.640 mensen uitgenodigd om het huwelijk vanop het kasteelterrein bij te wonen, onder hen 1.200 gewone burgers. Zij zullen de aankomst van de bruid en bruidegom en hun gasten kunnen bijwonen, en het konvooi van koetsen kunnen zien wanneer dat het kasteel verlaat.

Voor Meghan is het niet haar eerste huwelijk. Ze was eerder al getrouwd met de Amerikaanse filmproducent Trevor Engelson. Zelf speelde ze sinds 2011 mee in de advocatenserie Suits. In haar eerste gezamenlijke interview met prins Harry in november vorig jaar kondigde ze aan dat ze haar acteercarrière zou stopzetten. Ze zei niet het gevoel te hebben iets te moeten opgeven, en sprak van 'een nieuw hoofdstuk'.