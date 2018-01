Presidentsverkiezingen Rusland: Navalny vangt ook bot bij GrondwetsHof

Eerder had de kiescommissie Navalny van de kandidatenlijst geweerd.

De door het Westen gesteunde politicus, goed voor ruim twee procent in de peilingen, is immers veroordeeld wegend financieel gesjoemel en heeft daarvoor een celstraf met uitstel gekregen.

Navalny zelf ontkent ook maar iets mispeuterd te hebben. Hij stelt veroordeeld te zijn om zijn 'politieke ambities' te fnuiken, en wil dat zijn aanhangers de verkiezingen van 18 maart boycotten.

Navalny wil dat zijn aanhangers zondag over heel Rusland protestacties houden. Voor een protestmars in Moskou is geen toestemming gegeven.