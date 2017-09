Presidentsverkiezing Kenia wordt op 17 oktober overgedaan

Het besluit van het Opperste Gerechtshof was een streep door de rekening van Uhuru Kenyatta, de ontslagnemende president die voor een nieuwe ambtstermijn was verkozen. Kenyatta had bijna een maand geleden zijn uitdager Raila Odinga geklopt: de uittredende president haalde 54,27 procent van de stemmen, tegenover 44,74 procent voor zijn tegenstrever.

Maar de oppositieleider was daarop naar het Keniaanse Hooggerechtshof gestapt, dat enigszins verrassend oordeelde dat de uitslag ongeldig was en dat er nieuwe verkiezingen moesten komen. Kenyatta en Odinga zullen de enige kandidaten zijn voor de komende presidentsverkiezingen, zo deelde de Kiescommissie nog mee.

De zes andere kandidaten, die in augustus samen minder dan 1 procent van de stemmen haalden, zullen niet meer op het stembiljet staan. Ook nieuwe kandidaturen zullen volgens de commissie niet meer aanvaard worden.