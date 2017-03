Presidentskandidaten herhalen stokpaardjes tijdens slotpleidooien

François Fillon (Les Républicains) mocht de spits afbijten. Hij herhaalde dat hij de enige kandidaat is die verandering kan brengen. "Tussen de revolutie van de extremen of de voortzetting van het beleid van François Hollande met andere middelen, ben ik de enige die jullie de echte verandering kan bieden om ons land weer op het rechte pad te krijgen", verklaarde Fillon.

De centrumrechtse kandidaat gaf ook toe dat hij fouten heeft gemaakt en gebreken heeft, zo verwijzend naar de juridische zaak waarin hij verwikkeld is omdat hij zijn vrouw en twee van zijn kinderen zou hebben laten betalen door het parlement voor jobs die ze niet uitoefenden.

De socialist Benoît Hamon riep de Fransen op om een "nuttige stem" uit te brengen. Hij richtte zich zo tot de vele socialisten die gekozen hebben om de onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron te steunen of die nog twijfelen. Hij heeft hen gevraagd om te stemmen voor een "ecologische transitie", een "nieuwe sociale bescherming", een "Europa dat verlost is van het dogma van besparingen" en een "welwillende Republiek".

"Mijn waarde landgenoten, realiseer jullie dat de meeste beloften die vanavond werden gemaakt niet zullen kunnen worden vervuld omdat de Europese Unie ons vastketent, ons hindert, ons pest!", zei dan weer de rechtspopulistische kandidate Marine Le Pen (Front National). Volgens haar is de opening van de grenzen de voornaamste reden voor de onveilige situatie in Frankrijk, en ze haalde de daling van de koopkracht, de delokalisaties en de werkloosheid aan om de kiezers te overtuigen dat het goed zou zijn voor het land om uit de euro- en de Schengenzone te stappen, alvorens tijdens een referendum te beslissen over het Franse lidmaatschap van de Europese Unie.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) verklaarde dat de wereld een "stormachtig seizoen" doormaakt, en wees erop dat Frankrijk die situatie niet het hoofd kan bieden "als het met handen en voeten vasthangt aan de ketting van het geld". "De hebzucht moet wijken voor de deugd", aldus Mélenchon, die er ook voor pleitte om "Europa te veranderen zonder het te vernielen".

Emmanuel Macron (En Marche!) tot slot, bleef trouw aan zijn "rechtse noch linkse" positionering. "Ik wil heel graag de standpunten met elkaar verzoenen, aangezien ons land al te vaak verdeeld is door de angst", stelde hij, zo verwijzend naar Marine Le Pen. "Frankrijk moet opnieuw een land met kansen worden", klonk het nog.

Volgens een peiling bij 1.157 volwassen televisiekijkers na het debat door BFMTV, was Macron met 29 procent de meest overtuigende kandidaat maandagavond. Mélenchon eindigde op de tweede plaats (20 pct), gevolgd door Fillon en Le Pen (beiden 19 pct) en Hamon (11 pct).