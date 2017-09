President Xi vastberaden: armoede binnen drie jaar uitgeroeid in China

Het Chinese staatspersbureau Xinhua gaf gisteren de transcriptie vrij van een speech die president Xi Jinping, tevens de secretaris-generaal van de Communistische Partij van China (CPC), in juni heeft gegeven op een congres over armoede.

De transcriptie werd gelanceerd op dezelfde dag waarop Peking de openingsdag van het 19e partijcongres vrijgaf: 18 oktober. Van armoedebestrijding wordt verwacht dat het een hoofdthema wordt.

Armoede overwinnen

De tekst van de speech bevat specifieke details over de manier waarop de Chinese leider de armoede tegen 2020 wil uitroeien.

'Als we veel aandacht schenken aan armoede, goed nadenken, effectieve maatregelen nemen en op een nuchtere manier te werk gaan, is armoede absoluut te overwinnen', zei Xi.

Volgens Xi moeten lokale overheden de leiding nemen in de armoedebestrijding. Dat moet op een 'eerlijke manier gebeuren aan de hand van strikte schema's en doelstellingen'. De nationale overheid zal een streng evaluatiesysteem implementeren en toezien op een jaarlijkse rapportering.

Xi zal ook nieuwe middelen vrijmaken. Die armoedefondsen zullen worden ingezet in de meest verarmde gebieden.

Nationaal moeten de krachten verzameld worden om openbare diensten, infrastructuur, onderwijs en basisgeneeskunde in het hele land te garanderen.

Nog 55 miljoen Chinezen arm

De president beloofde ook dat inwoners die in afgelegen en extreem onherbergzame streken wonen meer hulp krijgen om te kunnen verhuizen en een aangepaste baan te vinden, bijvoorbeeld als boswachter in ecologisch kwetsbaar gebied. Ook mensen die om gezondheidsredenen in armoede geraakten zullen meer aandacht en steun krijgen.

Extreme armoede is vooral op het platteland nog steeds een groot probleem. China telt vandaag nog meer dan 55 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Twaalf miljoen Chinezen werden vorig jaar uit extreme armoede getild en naar schatting zullen dat er dit jaar tien miljoen zijn.