President van Myanmar stapt op: 'Vermoeid'

De 71-jarige man was sinds maart 2016 het staatshoofd van het Zuid-Oost-Aziatische land. Hij was de eerste burger in die functie, nadat het land al meer dan een halve eeuw door militairen werd geleid.

Htin Kyaw is een vertrouweling van Aung San Suu Kyi, de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, die vanwege een bepaling in de grondwet niet zelf president kon worden. Zij leidt nu als 'adviseur van de staat' de regering. De grondwet stelt dat nu binnen de zeven dagen een opvolger moet aangeduid worden.

Kyaw zegt dat hij aftreedt omdat hij vermoeid is.

Myanmar kwam onder zware internationale kritiek wegens de behandeling van de Rohingya-moslimminderheid. Honderdduizenden Rohingya zijn gevlucht naar buurland Bangladesh.