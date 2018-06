President van Macedonië gaat veto stellen tegen naamsverandering

De nationalistische president van Macedonië, Gjorge Ivanov, heeft gezegd dat hij de wetgeving voor de naamsverandering in Republiek Noord-Macedonië niet zal ondertekenen. Over de naamsverandering werden de linkse regeringsleiders van Griekenland en Macedonië, Alexis Tsipras and Zoran Zaev, het deze maand eens na een dispuut van 27 jaar.

In een brief op zijn officiële website zegt Ivanov dat de naamsverandering indruist tegen een verkiezingsbelofte uit 2014 van hem, en dat bepalingen in het akkoord de Macedonische grondwet schenden en een misdrijf vormen.

Door de weigering van de president moet het parlement opnieuw debatteren en stemmen over het wetsontwerp. Wellicht krijgt het groen licht, waarna het automatisch wet wordt. Maar dan moet een referendum de naamsverandering nog goedkeuren. Die volksraadpleging komt er waarschijnlijk later in de zomer.

In Wenen zei premier Zaev dat hij er zeker van was dat zijn coalitie het wetsontwerp opnieuw zal goedkeuren en dat een 'grote meerderheid' van de kiezers zich in het referendum achter de overeenkomst zal scharen.