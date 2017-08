President Trump noemt weghalen foute standbeelden 'dwaas'

Met het afbreken van monumenten ter ere van helden uit de 'confederation' worden ook de Amerikaanse cultuur en geschiedenis vernield, aldus Amerikaanse president Donald Trump. Trumps Die uitlating komt er na het geweld van vorig weekend in Charlottesvoille, waar blanke racisten protesteerden tegen het verwijderen van het standbeeld van generaal Lee, een aanvoerder van de zuidelijke staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.

'Triest om te zien dat de geschiedenis en cultuur van ons groots land verscheurd worden door het verwijderen van onze mooie standbeelden en monumenten,' zei president Trump op Twitter. 'Je kan de geschiedenis niet veranderen, maar je kan er wel van leren.'

Veel Amerikanen zien in de monumenten ter nagedachtenis van de confederatie van zuidelijke staten de verheerlijking van een racistisch verleden. Zij gaan daarvoor uit van de in de schoolboeken verankerde visie dat de burgeroorlog hoofdzakelijk ging om het abolitionisme, het afschaffen van de slavernij. Anderen zien in de monumentensloop een manier om minder fraaie delen van de Amerikaanse geschiedenis uit te vlakken.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You.....