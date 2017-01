President Nieto: 'Mexico zal niet betalen voor muur van Trump'

Nieto betreurt, zo zei hij, de beslissing van de Amerikaanse regering om door te gaan met de bouw van een muur 'die ons al jaren verdeelt in plaats van te verenigen'. Hij voegde eraan toe: 'Mexico gelooft niet in muren'.

'Ik heb het ook al keer op keer gezegd, Mexico zal niet betalen voor de muur', herhaalde Nieta.

Ondertekend

De televisietoespraak is een officiële reactie van Nieto op de ondertekening door Trump van een decreet voor het opstarten van de bouw van een muur langs de grens met Mexico.

Aan televisiezender ABC verklaarde de nieuwe Amerikaanse president dat de bouw van de muur, die 'zo snel mogelijk' moet beginnen, in eerste instantie door Amerika zelf betaald zou worden, maar dat de kosten later 'voor honderd procent' door Mexico zou worden terugbetaald.

Het Congres moet wel nog groen licht geven om budget vrij te maken voor de constructie van de muur, die naar schatting enkele miljarden dollar zal kosten.

Belofte

De bouw van de muur, bedoeld om illegale immigranten buiten te houden, was een van de opvallendste verkiezingsbeloftes van Trump.

De Mexicaanse oppositie riep de president op om zijn geplande bezoek aan Washington van volgende week af te zeggen, uit protest tegen de bouw van de muur. In zijn toespraak zei Nieto niet of hij aan die oproep gehoor gaat geven.

Migranten

Nog in de televisietoespraak beloofde Nieto de Mexicaanse migranten in Amerika te zullen beschermen. Hij zei dat hij de 50 Mexicaanse consulaten in Amerika gevraagd heeft 'ware verdedigers te worden van de rechten van de Mexicaanse migranten'.