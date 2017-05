President Macron: na het overwinnen, nu het besturen

Frankrijk wordt maandag wakker met een nieuwe president, die noch socialist noch rechts-conservatief is. Alleen al dat simpele feit had niemand anderhalf jaar geleden voorspeld. De figuur van Emmanuel Macron noopt analisten en journalisten van over de hele wereld om anders te gaan nadenken over politiek. De bankier met het socialistische verleden verenigt schijnbaar links, midden en rechts. Dat hij niet Marine Le Pen is, is een cruciale factor daarin, maar toch.

...