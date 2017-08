President Guatemala beveelt uitwijzing hoofd VN-missie tegen corruptie

Het Grondwettelijk Hof van Guatemala, de hoogste juridische instantie in het land, heeft intussen het bevel van de president opgeschort.

'Het Hof verleent de gevraagde tijdelijke bescherming', aldus voorzitter Francisco de Mata. Tegen de uitwijzing van Velasquez was beroep aangetekend. Dat gebeurde zaterdag al door een advocaat en een burger, die de beslissing van het staatshoofd hadden geanticipeerd, aldus de voorzitter.

Morales verklaarde Velasquez als 'persona non grata', in 'het belang van het volk van Guatemala.' Velasquez is de voorzitter van de internationale commissie tegen straffeloosheid in Guatemala. Die commissie is bij de VN ingeschreven en vecht samen met het parket tegen de corruptie in Guatemala.

Vrijdag hadden Velasquez en Thelma Aldana, procureur-generaal, een procedure opgestart voor het Hooggerechtshof, om Morales uit zijn immuniteit te zetten. De Guatemalaanse president wordt verdacht van 'financiële onregelmatigheden' tijdens zijn verkiezingscampagne van 2015.

In zijn videoboodschap kondigde de president ook het ontslag aan van de minister van Buitenlandse Zaken, Carlos Raul Morales, die vrijdag weigerde het vertrek van Velasquez te eisen tijdens een onderhoud van de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Morales wordt verdacht van het onwettelijk financieren van zijn campagne, omdat hij anonieme bijdragen zou hebben ontvangen voor zijn partij FCN-Nacion, die bij wet verboden zijn. Hij zou ook verschillende campagnekosten niet hebben aangegeven bij het verkiezingstribunaal.

Politieke nieuwkomer en comedyacteur Jimmy Morales werd in 2015 verkozen vanwege zijn belofte om de corruptie in het land uit te roeien. Eind mei had het gerecht echter al een onderzoek gestart tegen een zoon en een broer van Morales voor vermoedelijke eigendomfraude. Critici stellen zich bovendien vragen bij de invloed van onder meer militairen en politici die deel uitmaken van het 'oude regime' en als corrupt worden beschouwd.