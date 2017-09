President Catalonië: 'Madrid heeft onze autonomie opgeschort en noodtoestand opgelegd'

Na een crisisvergadering van zijn kabinet beschuldigde Carles Puigdemont de regering van de Spaanse premier Mariano Rajoy 'totalitair' te zijn en de 'fundamentele rechten' te schenden.

Huiszoekingen en arrestaties

Bij verschillende departementen van de Catalaanse regering in Barcelona werden woensdagochtend huiszoekingen verricht. De Guardia Civil heeft ook de rechterhand van de vicepresident van Catalonië gearresteerd, Josep Maria Jove.

Na de arrestaties van woensdag trokken duizenden Catalanen de straat op van Barcelona. 'De bezettingstroepen buiten!', riepen sommigen. 'We zullen stemmen voor de vrijheid', stond te lezen op pamfletten.

Referendum

De gemoederen lopen hoog op vanwege het onafhankelijkheidsreferendum dat Catalonië op 1 oktober wil houden.

Madrid doet er alles aan om dat te verhinderen. Sinds het weekend werd het aantal politieoperaties opgevoerd, waarbij verkiezingsmateriaal in beslag werd genomen. Dinsdag klopte de Guardia Civil zich nog op de borst omdat ze 45.000 oproepbrieven bestemd voor bijzitters in de stembureaus op 1 oktober in beslag had genomen.

De separatisten hebben sinds september 2015 een meerderheid van de zetels in het regionale parlement. Maar de Catalaanse samenleving is erg verdeeld over de kwestie van de onafhankelijkheid, zo blijkt uit peilingen.