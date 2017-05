Premier Michel niet onder indruk van donderspeech Trump

"De oproep is niet nieuw. Hij klonk ook al onder de vorige Amerikaanse legislatuur, al had president Obama zeker een andere stijl", zo reageerde Michel wat onderkoeld op een afsluitende persconferentie. "We apprecieerden de franke, directe taal, want ze liet ons toe om eveneens direct te zijn."

Zoals hij eerder deze week ook al aangaf in het parlement, blijft het Michels bedoeling om de krimp van de Belgische defensie-uitgaven deze legislatuur te stoppen en om te keren. Zich engageren tot de 2 procent van het bbp die de NAVO-leiders zich drie jaar geleden op een top in Wales tot doel stelden, deed de Belgische regeringsleider echter opnieuw niet.

"Deze regeertermijn is een keerpunt. En dat betekent vooreerst het stabiliseren van de uitgaven, de besparingen stoppen om vervolgens aan te knopen met een groeilogica om onze militaire capaciteiten te versterken", zo verwoordde hij het. Tegelijk wil Michel binnen de Europese Unie blijven ijveren voor een sterke defensiepoot. "Daarover moeten we dringend beslissingen nemen."

België wil zich bovendien ook via zijn "output" een betrouwbare partner tonen. De regering timmert dan ook aan de verlenging van de inzet van de Belgische F-16's in de strijd tegen terreurgroep IS boven Syrië en Irak, iets wat volgens regeringsbronnen 17 tot 22 miljoen euro extra kosten met zich meebrengt dit jaar.

In de marge van de NAVO-bijeenkomst zat de Belgische delegatie ook samen met de Nederlanders, die normaal gezien op 1 juli opnieuw hadden moeten overnemen van de Belgen. Ons land hoopt dat Nederland toch minstens wat zou bijspringen, bijvoorbeeld via het leveren van 'force protection' voor de Belgische piloten en militairen. "We zullen de contacten in de komende dagen proberen voortzetten om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen", aldus de premier.

Tot slot toonde premier Michel zich tevreden met de groeiende focus binnen de NAVO op de strijd tegen terrorisme. "We zijn blij met die keuze", klonk het. België vindt wel dat er nog werk is aan het "cruciale punt" van de uitwisseling van inlichtingen en informatie tussen de veiligheidsdiensten. "Dat is een nieuw model dat we moeten vinden. Hoe is het mogelijk om preventiever en dynamischer te werken?", besloot Michel.