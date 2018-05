Premier Michel breekt lans voor betere besteding van Europese uitgaven

De Commissie presenteerde woensdag haar plannen voor de financiering en de uitgaven van de Europese Unie na 2020. De ploeg van voorzitter Jean-Claude Juncker bepleit een groter budget om na het vertrek van Groot-Brittannië een doorstart te maken met het Europese project. Nationale leiders als de Ierse premier Leo Varadkar en de Franse president Emmanuel Macron toonden zich de voorbije maanden in het Europese halfrond bereid om meer bij te dragen.

Premier Charles Michel (MR) noemde het voorstel van Juncker donderdag 'een uitgangspunt'. 'We zullen de voorstellen in detail analyseren. Het lijdt geen twijfel dat de onderhandelingen heftig en intens zullen zijn', aldus de Belgische premier. Hij beaamde dat Europa de nieuwe meerjarenbegroting moet aangrijpen om het landbouw- en het cohesiebeleid te 'consolideren' en 'moderniseren', en nieuw beleid te ontwikkelen op domeinen als veiligheid, innovatie en digitalisering. 'Maar we zullen vooral de uitgaven veel beter moeten besteden.' Ook maakte hij duidelijk dat België 'geen enkele bijkomende inspanning zal aanvaarden die onze economische herstelmaatregelen in gevaar zou brengen'.