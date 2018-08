Premier Alexis Tspiras: 'Griekenland neemt lot weer in eigen handen'

Tsipras wilde dinsdag de eerste dag vieren van het nieuwe tijdperk van zijn land, dat na acht jaar 'bevrijd' werd van de internationale financiële hulp en de voogdij van de schuldeisers. 'Het is een historische dag, die van het einde van de besparingspolitiek en de recessie. De moderne Odysee die ons land sinds 2010 aan het doorlopen was, is tot een einde gekomen', zei Tsipras tijdens de toespraak.

Hij prees ook de 'kwaliteiten van de Grieken, die net als Odysseus, het hoofd hebben moeten bieden aan de 'Symplegaden' (drijvende rotsen die onophoudelijk tegen elkaar botsen, red.) van de recessie'. Athene heeft maandag/gisteren officieel het laatste steunprogramma van de eurozone en het IMF verlaten, na jaren van diepe crisis en drie hulpprogramma's. Op acht jaar tijd kreeg Griekenland 273,3 miljard uitbetaald, waarvan 241,6 miljard euro van de landen van de eurozone. In ruil diende Athene drastische besparingen en hervormingen door te voeren.

Alleen al de laatste drie jaar was er sprake van 450 maatregelen, vaak om de staatsfinanciën te saneren, de staat en de fiscus te moderniseren of de pensioenen te hervormen. Vele, pijnlijke, ingrepen lokten massaal protest uit bij de bevolking. Maar de eurolanden blijven wel een oogje in het zeil houden. Vorige maand werd reeds het mechanisme geactiveerd dat moet garanderen dat Griekenland na het einde van zijn internationale steunprogramma de teugels niet laat vieren.

Maandag drukten verschillende Europese leiders, onder wie Europees president Donald Tusk en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, al hun tevredenheid uit over het einde van het hulpprogramma. Ze prezen ook de inspanningen en de opofferingen van de Grieken en de solidariteit van de Europeanen.