Portugese ex-premier Mario Soares overleden

Hij werd 92 jaar. Dat meldt het ziekenhuis in Lissabon waar Soares al bijna een maand verbleef.

De legendarische Portugese socialist werd op 13 december in het ziekenhuis opgenomen wegens een algemene verslechtering van zijn toestand.

Soares stichtte in 1973 de Socialistische Partij (PS) van Portugal en goot na de Anjerrevolutie van 1974 de democratisering van het land in een beslissende vorm. Hij was tweemaal premier (1976-78, 1983-85) en daarna van 1986 tot 1996 in twee ambtstermijnen ook staatshoofd van Portugal.