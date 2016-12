Portugese ex-premier Mario Soares in "zeer kritieke toestand"

De legendarische Portugese socialist werd op 13 december naar het ziekenhuis gebracht. De 92-jarige oud-politicus werd er "wegens een algemene verslechtering van zijn toestand" ter observatie opgenomen. De dokters stelden dit weekend een verslechtering van zijn gezondheid vast. De man zou ook niet meer reageren op externe prikkels.

Soares stichtte in 1973 de Socialistische Partij (PS) van Portugal en goot na de Anjerrevolutie van 1974 de democratisering van het land in een beslissende vorm. Hij was tweemaal premier (1976-78, 1983-85) en daarna van 1986 tot 1996 in twee ambtstermijnen ook staatshoofd van Portugal.