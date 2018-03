Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Pornoster Stormy Daniels zweeg over affaire met Trump 'uit angst voor veiligheid familie'

In een lang verwacht interview met actualiteitenprogramma '60 minutes' stelt pornoactrice Stormy Daniels dat ze de overeenkomst om te zwijgen over haar verhouding met Donald Trump ondertekende omdat ze schrik had voor haar familie. Zijzelf werd naar eigen zeggen in 2011 bedreigd.