Pornoactrice Stormy Daniels dient klacht in tegen Donald Trump

Volgens de advocaat van Clifford heeft niet Trump zelf, maar wel zijn advocaat het zwijgakkoord over hun relatie ondertekend en is het daardoor nietig.

De klacht werd dinsdag ingediend bij een rechtbank in Los Angeles, Californië en is door nieuwszender CNN online gepubliceerd.

Geïntimideerd

Clifford beweert dat ze enkele jaren voordat Trump president werd een affaire met hem had, maar dat sinds de presidentscampagne in 2016 de entourage van Trump haar het zwijgen probeert op te leggen. Trump ontkent de affaire met klem.

De advocaat van Clifford voert in de klacht ook aan dat 'de pogingen om Ms. Clifford te intimideren en haar het zwijgen op te leggen, om Mr. Trump te beschermen, tot de dag van vandaag onverminderd voortduren'.

Betaald

De actrice sprak reeds in 2011 in een interview met het celebritymagazine InTouch over haar seksuele relatie met Trump in 2006, kort nadat zijn vrouw Melania was bevallen van hun zoon Barron. InTouch publiceerde het interview vorige maand integraal op zijn website, nadat de krant The Wall Street Journal had geschreven dat Clifford in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 betaald werd om een geheimhoudingscontract te ondertekenen.

Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen bevestigde in februari dat hij uit eigen zak 130.000 dollar aan Clifford heeft betaald, maar wilde niet ingaan op de reden van de betaling.