Populariteit van president Macron neemt duik van 10 procent

De meeste Fransen (47 procent) zijn nog altijd 'grotendeels tevreden' van de president, al was dat in juni wel nog 54 procent. 7 procent is 'erg tevreden', een daling met 3 procentpunt sinds vorige maand. Het aantal 'erg ontevreden' Fransen is gestegen van 12 naar 15 procent - 28 procent is 'grotendeels ontevreden', in juni was dat 23 procent.

Premier Edouard Philippe is in hetzelfde bedje ziek. Hij ziet zijn populariteit in juli dalen van 64 naar 56 procent.

Ifop ondervroeg bijna 2.000 Fransen voor de enquête. De resultaten hebben betrekking op de periode van 17 tot 22 juli.