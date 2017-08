Populariteit Franse president Macron fors gedaald

In de maandelijkse peiling van het bureau voor opinieonderzoek Ifop voor le Journal du Dimanche (JDD) is nog 40 procent van de stemgerechtigde Fransen tevreden over Macron. In juli was dat nog 54 procent.

De president verloor 22 punten sinds de eerste populariteitspoll drie maanden geleden in JDD verscheen, net na zijn verkiezing.

Ter vergelijking: Macrons voorgangers François Hollande en Nicolas Sarkozy konden op hetzelfde moment nog rekenen op respectievelijk 54 en 67 procent tevreden burgers.

Ook de populariteit van eerste minister Edouard Philippe kalft af. Hij strandt op 47 procent, tegen 56 procent in juli.

De poll werd op 25 en 26 augustus afgenomen bij iets meer dan duizend mensen.

Eerder deze maand bleek uit een ander Ifop-peiling dat maar 36 procent van de bevolking bijna 100 dagen na de verkiezing van Macron tot president tevreden is over zijn aanpak. François Hollande kreeg na zijn verkiezing in 2012 in een tussenbalans rond hetzelfde tijdstip de goedkeuring van nog 46 procent van de bevraagden.