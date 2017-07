Poolse Senaat keurt justitiehervorming goed ondanks massaal protest

De Poolse regering kan voortaan eigen rechters benoemen in het hooggerechtshof. Ondanks groeiend protesten in binnen- en buitenland tegen die erg controversiële hervorming, is het wetsvoorstel vrijdagnacht goedgekeurd in de Poolse Senaat.