Poolse regering wil controversiële justitiehervorming behouden

'We zullen niet toegeven aan de druk van de straat en het buitenland', zei premier Beata Szydlo op televisie. Ze zei te betreuren dat het presidentiële veto de hervorming vertraagt, en noemde het 'onbegrijpelijk voor degenen die "goede verandering" verwachten', zoals in de laatste campagne van de conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS ) beloofd werd.

'Het veto', zo ging ze verder, 'werd geïnterpreteerd als een aanmoediging, door diegenen die strijden voor het behoud van een onrechtvaardig systeem, voor vele eerlijke burgers een systeem van grote en kleine misbruiken en van onderdrukking.'

Szydlo reageerde daarmee op het veto dat de Poolse president maandagochtend stelde tegen de omstreden hervorming, in het bijzonder die van het Hooggerechtshof. Duda's beslissing kwam als een verrassing, aangezien hij zelf lid is van de PiS-partij.

De hervorming voorziet in een grotere rol voor het parlement en het ministerie van Justitie bij de benoeming van rechters. Ze leidde tot massale protesten in het land, en de Europese Commissie dreigde met sancties. Mogelijk was Duda's besluit ingegeven door dat dreigement, maar zijn partij blijft erbij dat de hervorming nodig is om de corruptie bij rechters aan te pakken.

Onmiddellijk na de toespraak van de premier, zond de staatstelevisie een plechtige toespraak uit van president Duda. Daarin herhaalde hij dat de Poolse justitie hervormd moet worden, maar dat dit wel conform de grondwet moet gebeuren.