Poolse premier Mateusz Morawiecki: 'We moeten ons beleid beter uitleggen'

Nadat hij afgelopen weekend had beweerd dat de Joden tijdens de Holocaust niet enkel slachtoffers maar ook daders waren, kreeg de Poolse premier Mateusz Morawiecki de internationale gemeenschap over zich heen. Het was niet het eerste incident. Zo heeft het Poolse parlement onlangs een wet goedgekeurd die het strafbaar maakt om te beweren dat het land heeft meegewerkt aan de Jodenvervolging. Polen wil zich op die manier distantiëren van nazi-Duitsland, maar volgens veel critici minimaliseert het de Holocaust.

