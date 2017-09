Poolse Minister wil herstelbetalingen van Duitsland voor Tweede Wereldoorlog

Betaalt Duitsland binnenkort nog herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog? Dat is alleszins de wens van tal van Poolse regeringsleden. 'We zullen voor een eerste gesprek samenzitten met de Duitsers en gezamenlijk overleggen hoe het probleem op te lossen', zei de Witold Waszczykowski tegenover radiozender RFM FM. Op de betrekkingen met Duitsland wegen de inval in Polen in 1939 en onopgeloste naoorlogse vragen.

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken schatte afgelopen weekeinde de materiële oorlogsschade op 940 miljard euro in. Maar Waszczykowski zei dat het wellicht om nog veel meer geld gaat. Precieze berekeningen zijn al meer zeventig jaar lang niet gemaakt.

De eis naar herstelbetalingen borrelde enkele maanden geleden op bij de nationaalconservatieve regeringspartij PiS. Op de vraag of Warschau daadwerkelijk herstelbetalingen zal eisen, gaf de minister van Buitenlandse Zaken geen sluitend antwoord. 'Die beslissing kan een minister alleen niet treffen', zei hij, een regeringsstandpunt is in voorbereiding.

De wetenschappelijke dienst van het Poolse parlement is aan het uitvlooien of het land juridisch wel bij machte is, herstelbetalingen te vorderen. Duitsland gaat ervan uit dat Polen aan eventuele aanspraken heeft verzaakt.