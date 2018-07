Pompeo zoekt in Pyongyang garanties over denuclearisatie

Pompeo werd op de luchthaven opgewacht door zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot Ri Yong-ho en door de rechterhand van Kim, Kim Yong-chol.

'Het doel van mijn reis is om details te verkrijgen over de engagementen van Noord-Korea en de uitvoering voort te zetten van wat de twee leiders zijn overeengekomen. Ik verwacht hetzelfde van de Democratische Volksrepubliek Korea', zei Pompeo tijdens een tussenstop in Japan.

Op Twitter verklaarde hij dat het zijn doel is 'om ons werk voort te zetten tot er een volledige en geverifieerde denuclearisatie is van Noord-Korea'.

Trump toont zich sinds de ontmoeting met Kim Jong-un optimistisch over de kans op vrede op het Koreaans schiereiland, en verklaarde dat het risico op een nucleaire oorlog verdwenen is. Toch zijn uit het gesprek weinig tot geen concrete engagementen van Kim voortgekomen, en heeft hij enkel 'zijn vastberaden en onwrikbaar engagement bevestigd ten opzichte van de volledige denuclearisatie van het schiereiland'.

De VS eisen ook garanties dat dit proces verifieerbaar en onomkeerbaar is, maar daarvan is in het document dat beide leiders ondertekenden geen sprake.