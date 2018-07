Pompeo: 'Noord-Korea blijft nucleair materiaal produceren'

'Ja, ze blijven splijtbare materialen produceren', zei de buitenlandminister tijdens een hoorzitting van het Congres, zes weken na de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Trump zei vorige maand, na zijn historische ontmoeting in Singapore met Kim, dat de dreiging van een nucleaire oorlog is afgewend. Maar sinds die datum kreeg de regering van de VS kritiek vanwege het gebrek aan duidelijke vooruitgang op het terrein.

Pompeo, die in de commissie Buitenlandse Zaken vragen kreeg over de kwestie, zei dat er 'vooruitgang' geboekt is. Volgens hem is Trump 'optimistisch over de kansen op een denuclearisering van Noord-Korea'. Hij verwittigde wel dat de VS de situatie niet zou laten verrotten. 'We zijn begonnen met geduldige diplomatie, maar we zullen dit niet onbeperkt laten aanslepen', zei hij.

Noord-Korea begon klaarblijkelijk de belangrijkste basis voor de lancering van satellieten te ontmantelen. Die wordt beschouwd als de testlocatie van Pyongyang voor intercontinentale ballistische raketten. Maar experten zeggen dat de ontmanteling makkelijk ongedaan gemaakt kan worden.

Bal ligt bij Rusland

Voor het Congres zei Pompeo verder dat hij Rusland 'persoonlijk' heeft gewaarschuwd voor iedere 'inmenging' in de verkiezingen van de Verenigde Staten. Hij sloot geen nieuwe sancties tegen Moskou uit.

'Ik heb persoonlijk de Russen duidelijk gemaakt dat er ernstige consequenties verbonden zijn aan inmenging in onze democratische processen', zei de minister. Hij probeerde zo de discussie te ontmijnen die ontstaan was na de top van 16 juli tussen Trump en Vladimir Poetin. De Amerikaanse president wordt verweten zich te verzoenend opgesteld te hebben tegenover zijn Russische ambtgenoot.

'We hebben duidelijk laten verstaan dat de bal in het Russische kamp ligt', zei Pompeo. Volgens hem is Trump zich 'goed bewust van de uitdagingen waar Rusland de VS, onze bondgenoten en partners voor stelt'. 'De regering blijft krachtige actie ondernemen tegen Rusland als antwoord op zijn vijandige activiteiten', aldus Pompeo.

De buitenlandminister zei dat hij ook bereid was om samen met het Congres te werken aan nieuwe sancties tegen Rusland. Over de annexatie van de Krim door Rusland herhaalde Pompeo het standpunt van de VS. 'De Verenigde Staten erkennen de zogenaamde annexatie van de Krim door het Kremlin niet en zullen dat ook niet doen.'

Dat klonk veel krachtiger dan de toon die Trump hanteerde tijdens de top met de Russische president in Helsinki. Trump deed twijfel ontstaan over het Amerikaanse standpunt. Hij sloot niet uit de annexatie van het Oekraïense schiereiland door Rusland in 2014 te erkennen. 'De sancties vanwege de Krim gaan onverminderd door, tot Rusland de controle over het schiereiland van de Krim teruggeeft aan Oekraïne', verduidelijkt Pompeo.