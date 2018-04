Pompeo had 'goed gesprek over gewichtige zaken' met Kim Jong-un

Dat zegt hij zaterdag in een interview met de Amerikaanse tv-zender ABC News. 'We spraken over gewichtige zaken. Hij was erg goed voorbereid.'

'We hadden uitgebreide gesprekken over de moeilijkste kwesties waar onze twee landen voor staan", stelt Mike Pompeo, die tijdens de reis nog directeur van inlichtingendienst CIA was. 'Ik had een duidelijk missionstatement van president Trump. Toen ik vertrok, begreep Kim Jong-un mijn missie en ging hij ermee akkoord om erover te praten om een plan uit te tekenen om die doelstelling te bereiken. De tijd zal uitwijzen of we er geraken.'

Met die doelstelling verwijst Pompeo naar de denuclearisatie van Noord-Korea. Het onderwerp stond al op de agenda tijdens de historische top vrijdag tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en zal ook het thema zijn van de ontmoeting tussen Kim en Amerikaans president Donald Trump. Die zal in mei of begin juni plaatsvinden.

Trump had zaterdag nog een een lang telefoongesprek met Moon, zo stelde hij eerder op Twitter. 'Alles gaat zeer goed, het tijdstip en de plaats voor de bijeenkomst met Noord-Korea worden vastgelegd', aldus de president. Volgens een mededeling van de Zuid-Koreaanse regering duurde het gesprek 1 uur en 15 minuten.

Trump sprak daarnaast ook met de Japanse premier Shinzo Abe 'om hem over de huidige onderhandelingen te informeren'. Vrijdag verklaarde Trump dat het voor de locatie over de ontmoeting met Kim tijdens de de onderhandelingen nog tussen 'twee landen' ging. Volgens CBS News, dat zich baseert op anonieme bronnen, zou het gaan om Mongolië en Singapore. De Singaporese premier zei zaterdag dat zijn land nog geen formele aanvraag heeft gekregen.