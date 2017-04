Politieman gedood op Champs-Elysées

De schietpartij op de Champs-Elysées is "zeer waarschijnlijk een daad van terrorisme". Dat heeft de Britse zender ITV gemeld op basis van informatie van de Franse politie.

Het drama speelde zich af omstreeks 21 uur ter hoogte van het huisnummer 104, ter hoogte van de winkel Marks & Spencer, op de beroemdste laan van Europa, meldde BFMTV.

De politieprefectuur van Parijs heeft tegenover het Duitse persbureau DPA bevestigd dat er bij de schietpartij een politieagent is gedood en een andere gewond is geraakt. De aanvaller is "geneutraliseerd".

Volgens nieuwszender BFTM is een voorbijganger gewond geraakt

Schietpartij in Parijs: correspondent Frank Renout doet live verslag vanaf de Champs-Élysées. pic.twitter.com/PDAzzHFIIA -- Nieuwsuur (@Nieuwsuur) 20 april 2017

Eerder werden in Marseille twee mannen gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag. Bij huiszoekingen werd drie kilogram explosieven, wapens en een vlag van Islamitische Staat gevonden. De twee mannen zouden een "imminente" aanslag hebben beraamd, met name tijdens de presidentsverkiezingen.

Nu zondag trekken de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.