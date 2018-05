Dat meldt het presidentschap woensdagavond.

De 54-jarige Giuseppe Conte is een nieuweling in de politiek. Hij is een jurist die privaatrecht onderwijst in Firenze en Rome, en is gespecialiseerd in administratief recht.

De afgelopen dagen ontstond er al ergernis over de nieuwe premier. Zo rezen eerder deze week al twijfels over zijn CV.