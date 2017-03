'Politieke eensgezindheid is in Congo een illusie'

De leiders van de Rassemblement, de koepel van oppositiepartijen, zijn er na moeizame onderhandelingen in geslaagd de kaarten te verdelen. Félix Tshisekedi, zoon van de op 1 februari in Brussel overleden UDPS-leider Etienne Tshisekedi, mag zich voorzitter en woordvoerder noemen. In die hoedanigheid wordt hij bovendien kandidaat-premier van de overgangsregering die er moet komen volgens het Sylvester-akkoord dat het oppositiefront op 31 december met president Kabila sloot. Pierre Lumbi, een van de sterkhouders van de G7, een coalitie van zeven oppositiepartijen die de tweede poot onder de Rassemeblemt vormt, wordt als voorzitter van de Raad der Wijzen de nummer 2 van de beweging. Het akkoord werd gesloten tijdens een conclaaf waaruit verschillende dissidenten met slaande deuren wegliepen.

