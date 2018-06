Politiechefs van metropolen, waaronder Brussel, buigen zich over terrorisme in Parijs

'De dreiging van het terrorisme is mondiaal en kent geen grenzen. We worden geconfronteerd met dezelfde problematieken', zegt de politieprefect van Parijs, Michel Delpuech. Hij wijst daarom op het belang van het delen van inlichtingen.

De mening van Delpuech wordt gedeeld door zijn collega's. 'We moeten het hoofd bieden aan gezamenlijke dreigingen en we kunnen elkaar altijd verrijken', zegt het hoofd van de Londense politie, Cressida Dick. Haar New Yorkse collega, James O'Neill, wijst op het belang van het 'creëren van een relatie'. 'We kunnen een naam bij het gezicht zetten.'