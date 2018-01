Politie ontbindt pro-Koerdische betoging tegen Turks offensief in Syrië

De betoging in Keulen, waaraan ruim 14.000 mensen deelnamen, werd ontbonden nadat 'verscheidene betogers onder meer vlaggen met de beeltenis' van de historische PKK-leider Abdullah Öcalan hadden opgestoken, aldus een politiewoordvoerder.

Het is in Duitsland sinds 2017 namelijk verboden symbolen van de PKK in het openbaar te vertonen, omdat de PKK er als een terroristische organisatie wordt beschouwd. De demonstratie werd georganiseerd door Nav-Dem (Democratisch Gemeenschapscentrum voor Koerden in Duitsland).

Tijdens een betoging van Koerden in Amsterdam zijn er zaterdag wat opstootjes geweest, meldt de politie ter plekke. Of er mensen zijn aangehouden, wil de politie voorlopig niet kwijt.

De gemoederen onder de demonstranten raakten verhit toen een man met een Turkse vlag op de groep afliep. Politie en ook mensen van de organiserende Federatie Koerden in Nederland probeerden de gemoederen tot bedaren te brengen, maar desondanks werden er klappen uitgedeeld.

Deelnemers van de manifestatie in Amsterdam riepen mensen op druk uit te oefenen op hun politieke leiders om de Turkse president Tayyip Erdogan te stoppen. "Toen de Koerden tegen IS streden, was iedereen tevreden, maar nu zijn de Koerden verraden", klonk het.

Ook in Brussel vond zaterdag een pro-Koerdische betoging plaats, waar een duizendtal Koerden en sympathisanten hun stem lieten horen tegen de Turkse aanvallen op de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië. De betogers hekelden het uitblijven van een reactie van de VN, Europa en de Verenigde Staten.

"De VS, de EU en de VN hebben zwakke verklaringen afgelegd waardoor de ernst van de situatie niet aangepakt is. Dit heeft op zijn beurt de Turkse agressie aangemoedigd", aldus NavBel, de Koerdische gemeenschap in België.

