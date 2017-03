Polen misnoegd om herverkiezing Tusk, premier Michel sust gemoederen

Nadat op de Europese top de Pool Donald Tusk herverkozen werd als voorzitter van de Europese Raad, is de Poolse premier Beata Szydlo mogelijk van plan de slotconclusies van de Europese top niet goed te keuren. Szydlo is bijzonder ontstemd over de herverkiezing van de voormalige Poolse premier Tusk - die de grote politieke tegenstander is van Jaroslaw Kaczynski, de leider van de rechtse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

In Polen heeft minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski al misnoegd gereageerd op de forcing van de overige 27 lidstaten. 'De manier waarop dit is gebeurd, zegt ons veel over de Europese Unie en waar ze heen gaat. We weten nu dat het een Europese Unie onder het dictaat van Berlijn is', zei de minister in een gesprek met de rechtse website wpolityce.pl.

Het Poolse dreigement op de Europese top heeft geen gevolgen voor de herbenoeming van Tusk. De slotconclusies die de staatshoofden en regeringsleiders aan het einde van hun topbijeenkomsten publiceren, zijn ook geen bindende wettelijke teksten. In principe kan de inhoud ook gepresenteerd worden als conclusies van het voorzitterschap. 'Geen ramp, maar niet mooi voor de eenheid', aldus een ingewijde.

Michel: 'Willen alles doen voor eenheid, maar niet alles aanvaarden'

Ook premier Charles Michel relativeert het feit dat Polen als enige tegen de herbenoeming van gestemd heeft. 'Polen laat weten dat het niet akkoord kan gaan met de conclusies, maar het is geen kwestie van inhoud, eerder van een slecht humeur na de stemming', grijnsde Michel. Volgens de premier is het niet uitgesloten dat Szydlo later op de avond - de top gaat nog even door - alsnog haar zegen geeft. 'We kunnen creatief zijn.'

'We willen alles doen voor de Europese eenheid, maar we zijn niet meer bereid daar alles voor te aanvaarden', duidde de premier het ogenschijnlijke gemak waarmee aan het Poolse verzet voorbijgegaan werd. Volgens hem is de hele discussie symbolisch voor wat in de toekomst mogelijk is, namelijk dat 'Europa mogelijkheden biedt aan sommigen om sneller meer samen te doen'.

Tusk wil Polen 'beschermen tegen isolement'

Donald Tusk wil ondanks het Poolse verzet tegen zijn herbenoeming als Europees president volop blijven samenwerken met de regering in Warschau. 'Ik zal blijven werken voor een betere en verenigde Europese Unie, met alle lidstaten, zonder uitzondering', zo verklaarde hij.

Tusk waarschuwde de rechts-nationalistische regering wel voor het isolement. 'Wees voorzichtig met de bruggen die je verbrandt, want eenmaal verdwenen kan je ze niet meer oversteken', luidde zijn advies, dat ook gericht was aan de andere lidstaten in de aanloop naar Rome, waar eind maart een gemeenschappelijke verklaring over de toekomst van het Europese project na de Brexit moet goedgekeurd worden.