Polen herschikt regering om relaties met Brussel te verbeteren

Antoni Macierewicz en Witold Waszczykowski, respectievelijk de Poolse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, zijn dinsdag de laan uitgestuurd. In hun plaats komen oud-minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Blaszczak en viceminister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz.

Morawiecki is nog maar een maand in functie. Hij komt dinsdagavond naar Brussel voor een onderhoud met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Bezorgd over de evolutie van de rechtsstaat in het land en het doorvoeren van enkele omstreden justitiehervormingen lanceerde het dagelijks bestuur van de EU vorige maand een nooit eerder gebruikte strafprocedure tegen Polen.

Die procedure kan uiteindelijk leiden tot de opschorting van het Poolse stemrecht in de Europese ministerraden. Ook de Poolse ministers van Milieu, Gezondheid en Digitalisering moesten dinsdag de baan ruimen.