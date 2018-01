Polen balt vuisten tegen EU

De Europese Commissie trekt de Polen al twee jaar aan de oren over de gerechtelijke hervormingen die opgezet zijn door de door Jaroslaw Kaczynski geleide PiS-partij. Parlement en regering trekken er de gerechtelijke macht geleidelijk aan naar zich toe, en dat kan voor Europa niet door de beugel.

Eind vorig jaar was de maat vol: de Commissie activeerde de strafprocedure onder artikel 7 van het Europese verdrag, door sommigen de 'nucleaire optie' genoemd. Die kan er in extremis toe leiden dat het stemrecht van Polen in de Europese ministerraden wordt geschorst.

Intussen denkt de Commissie na over een manier om de Europese fondsen voor Warschau terug te schroeven als het land zich niet schikt naar de Europese eisen. Dat bevestigde eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova woensdag nog. 'We gaan een kader voorstellen om het respect voor de rechtstaat te koppelen aan de Europese middelen, in het kader van de volgende meerjaarlijkse begroting', die loopt van 2021 tot 2027.

Maar 'die oriëntatie zal Polen zeker niet accepteren', zei minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz vrijdag op de Poolse radio. 'Dat is niet conform met de principes van de Europese Unie: structuurfondsen zijn geen solidariteit, maar een middel om de kansen van alle lidstaten op gelijke hoogte te brengen.'

Hij benadrukte ook dat de Polen hun markt hebben opengesteld na de toetreding tot de EU, en dat de andere lidstaten 'daar substantiële winsten op maken'. De structuurfondsen zijn daar een compensatie voor, meent hij